تحدث طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر الأسبق، عن فوز الفراعنة على كوت ديفوار، واقتناص بطاقة الصعود لدور الـ8 من بطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وتغلب المنتخب المصري على كوت ديفوار، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، أمس الأربعاء، وتأهل ليضرب موعدًا ناريًا أمام نظيره المغربي في ربع نهائي البطولة والذي سيقام بينهما الأحد القادم في تمام الخامسة مساءًا.

وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "بداية مختلفة لـ منتخب مصر بها انضباط وتعامل مع المباراة بشكل محترم".

وأضاف: "ولكن لا نبالغ في أننا الأفضل، يجب أن نكون منطقيين، لأنه كان وارد أن نخرج بركلات الجزاء وفي هذا الوقت كنا سنتحدث عن كل الأمور السلبية".

وواصل: "من شاهد مباراة كوت ديفوار والجزائر، كان يقول (الله في عون لاعبينا أمامهم)، ولكن أن يصل بهم المدير الفني لحالة من الانضباط التكتيكي فهذا أمر مهم، والمجموعة كانت خادعة جدًا، لأننا واجهنا منتخبين هما الأضعف في البطولة".

وأردف: "يجب أن نرسل التحية والاحترام لـ حسن شحاتة لأنه حافظ لـ مصر على 3 ألقاب قارية".

واستكمل: "الأداء الجماعي كان هو الغالب اليوم، الفريق بالكامل كان منضبطًا وكانوا يلعبون بلا خوف رغم أن المنافس أقوى".

واختتم: "منتخب مصر بعث برسالة لكل المنتخبات بأن الفراعنة فريق بطولة ولهم تاريخ كبير".