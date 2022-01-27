البرلمان العراقي يحدد يوم 7 فبراير موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

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أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، يوم السابع من شهر فبراير المقبل موعداً لعقد الجلسة الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقالت رئاسة مجلس النواب العراقي، في بيان اليوم الخميس، إنها عقدت اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية.

وقررت الرئاسة خلال الاجتماع، إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل الموافق 31 يناير، بعد استكمال الإجراءات القانونية استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012.

وحددت الرئاسة في بيانها، يوم الاثنين الموافق 7 فبراير موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.