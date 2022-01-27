القبض على صاحب شركة استولى على 20 مليون جنيه من المواطنين

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة لنصبه واحتياله على عدد من المواطنين واستيلائه على أكثر من 20 مليون جنيه منهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية)، بإنشاء شركة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية والمراكب السياحية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب طالبًا منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز رخيصة الثمن ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع إحدى القرى بالساحل الشمالي وأنه يمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير" (على خلاف الحقيقة) وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وأضافت التحريات أن المذكور نصب واحتال على العديد من المواطنين تجاوز عددهم 400 عميل والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 20 مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمقر الشركة، كما تم ضبط 19 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير"- كميات من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد- عدد 2 أكلاشيه - كشوف مدون بها العديد من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وبسؤال اثنين من ضحاياه قررا تعرضهما للنصب والاحتيال من قبل المتهم والاستيلاء منهما على مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.