رئيس شركة النصر: الاتفاق مع شركة صينية جديدة لإنتاج السيارة الكهربائية

الخولى لـ«الشروق»: توقيع العقود خلال شهرين.. وندرس إدخال السيارات الكهربائية ضمن مبادرة الإحلال



قال هانى الخولى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة اتفقت مع شركة صينية جديدة، لم يفصح عن اسمها، لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصر، مضيفا «سيتم توقيع العقود بالشروط التى حددناها لهم خلال شهرين، على أن يتم بدء الإنتاج خلال عام».

وبعد توقف المفاوضات مع شركة «دونج فنج» الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية «إى 70»، تفاوضت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية مع 7 شركات حتى تم الاستقرار على التعاون مع الشركة الصينية الجديدة.

وفى مطلع نوفمبر الماضى، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، توقف المفاوضات مع شركة «دونج فنج» الصينية لإنتاج السيارة الكهربائية «إى 70»، بمصانع شركة النصر للسيارات، رغم توقيع الاتفاق الإطارى فى يناير 2021، مؤكدة البحث عن شريك بديل عن الشركة الصينية.

وأوضحت الوزارة، أن توقف المفاوضات جاء نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد، بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسى.

فيما أوضح الخولى فى تصريح لـ«الشروق»، أن الشركة تدرس إدخال السيارات الكهربائية المصنعة محليا فى مبادرة إحلال السيارات، مشيرا إلى وجود مبادرة فى مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية لدعم السيارات التى تعمل بالكهرباء من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لها وتسهيل عملية التمويل، فضلا عن عدد من المحفزات الأخرى.

وأشار إلى استكمال بناء المصنع فى حلوان المخصص لإنتاج السيارات الكهربائية، والتى بدأت تأخذ مكانها فى العالم كله، حيث تغير فكر الناس لاقتنائها بشكل عام، خاصة أن هذه السيارات بها معدلات أمان عالية، فضلا عن توفيرها فى استخدام الطاقة ولا يوجد بها أعطال فنية مفاجئة.

وتتميز السيارة الكهربائية بأنها تقطع مسافة 400 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، وسرعتها تصل إلى 150 كيلو/ساعة، كما أنها سهلة القيادة ومعدلات الأمان فيها مرتفعة جدا، ومطابقة لكل المواصفات العالمية، كذلك فإن فاتورة مصروفات السيارة الكهربائية أقل من التقليدية، حيث تتراوح تكلفة الشحنة الواحدة بين 90 و190 جنيها، وصديقة للبيئة، وتقلل من الانبعاثات مما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة، وفق تصريحات للخولى فى حوار لـ«الشروق» سبتمبر الماضى.

وأضاف الخولى حينها أن تعريفة شحن السيارة ستبلغ نحو 167 قرشا / للكليووات، مع العلم أن الشحنة الواحدة تحتاج 55 كليووات، لتبلغ 90 جنيها للشحنة الواحدة، وهذا فى حالة الشحن البطىء والتى تستغرق 8 ساعات، أما فى حالة الشحن السريع الذى يستغرق 30 إلى 40 دقيقة، فستكون التكلفة أعلى حيث ستبلغ نحو 345 قرشا / للكيلووات، بتكلفة نحو 190 جنيها للشحنة الواحدة.

ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 25 ألف سيارة سنويا، ويتراوح سعر السيارة بين 300 و400 ألف جنيه، كما سيكون هناك خطة لإنتاج بطارية السيارة الكهربائية خلال الثلاثة أعوام القادمة، بحسب الخولى.