تقارير: القاضي براير يعتزم إعلان التقاعد من المحكمة العليا الأمريكية اليوم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، القول إن القاضي بالمحكمة العليا الأمريكية ستيفن براير سيتقاعد في نهاية الدورة الحالية، مما يتيح للرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين بديل له، والوفاء بوعده الانتخابي بتعيين أول امرأة من أصل إفريقي في المحكمة التى تعتبر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، إن براير وبايدن من المقرر أن يظهرا علنا اليوم الخميس حيث سيعلن القاضي رسميا تقاعده.

وردا على سؤال وجهته وسائل إعلام أمريكية للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، حول ما إذا كان بايدن يعتزم تنفيذ وعد حملته الانتخابية بترشيح امرأة من أصحاب البشرة السمراء لعضوية المحكمة، قالت ساكي: "صرح الرئيس وكرر التزامه بترشيح امرأة من أصل إفريقي للمحكمة العليا وهو بالتأكيد متمسك بذلك".

ومن بين الأسماء التي تم تداولها لخلافة براير، بدا أن المرشحة الأوفر حظا هي كيتانجي براون جاكسون، قاضية محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة، ومن بين المتنافسين الآخرين على المقعد القاضية بالمحكمة العليا في كاليفورنيا ليوندرا كروجر وقاضية محكمة المقاطعة الأمريكية جي ميشيل تشايلدز.

ورأت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن هذه الخطوة ستكون علامة فارقة وستدعم الجناح الليبرالي في هيئة المحكمة، حتى في ظل وجود أغلبية محافظة تهيمن على المحكمة تحققت في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتعرض براير(83 عاما) الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في عام 1994، لحملة ضغط كبيرة من النشطاء الليبراليين الذين حثوه على التقاعد لمنح الرئيس الجديد الفرصة لاختيار قاض جديد، حيث يحتفظ الديمقراطيون بالسلطة في البيت الأبيض والكونجرس، بما في ذلك هامش ضئيل في مجلس الشيوخ، والذي من شأنه تأكيد تنصيب مرشح بايدن.

وسيواجه بايدن، في وقت لاحق من العام، خطر حجب أي اختيارات له إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.