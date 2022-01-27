أسعار جميع المحروقات تواصل الهبوط في لبنان

أفاد تقرير لبناني بتراجع أسعار جميع المحروقات، اليوم الخميس، حيث انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 600 ليرة والـ98 أوكتان 800 ليرة والديزل أويل 4000 ليرة والغاز 3300 ليرة لبنانية.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أصبح سعر البنزين 95 أوكتان 354 ألفا و600 ليرة والبنزين 98 أوكتان 365 ألفا و800 ليرة، والمازوت 331 ألفا و200 ليرة والغاز 280 ألفا و300 ليرة.

وتواصل أسعار المحروقات في لبنان الهبوط منذ الاسبوع الماضي حيث انخفض يوم الخميس الماضي سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، وصفيحة المازوت 10600 ليرة والغاز 13800 ليرة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.