المتحف القومي للحضارة يستقبل وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الخميس، الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، والوفد المرافق لها.



وكان في استقبالها فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي رحبت بها وأعطتها نبذة عن فكرة وتاريخ إنشاء المتحف وموقعه المتميز بالفسطاط أول عاصمة لمصر الإسلامية، بالإضافة إلى تعريفها بما يحويه المتحف من قطع أثرية تعود لمختلف حقب الحضارة المصرية.



واصطحبت كاريمان أحمد أمينة المتحف وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، في جولة داخل قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية.



وأعربت الوزيرة عن حرصها على زيارة هذه القاعة منذ رؤيتها للحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في أبريل الماضي.



وأكدت الوزيرة حرصها على توثيق هذه الزيارة من خلال التقاط الصور التذكارية وتدوين كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف أشادت فيها بزيارتها للمتحف الذي يوثق تاريخ الحضارة المصرية، وأنها وقفت خلال الزيارة على الآليات المعمول بها في المتحف واصفة إياها بالتجربة النوعية التي تأمل أن تنقل إلى بلادها، معربة عن رغبتها في أن يكون هناك تبادل ثقافي بين بلادها والمتحف.



الجدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية شهد في الفترة الأخيرة سلسلة من الزيارات لعدد من الوفود الرسمية من مختلف دول العالم، خاصة بعد الحدث الاستثنائي الذي شهده العالم أجمع بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية في أبريل ٢٠٢١.