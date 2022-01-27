سوريا: بيان المجلس الأوروبي لا يساوي الحبر الذي كتب به

استهجن مصدر رسمي في سوريا البيان الأخير للمجلس الأوروبي حول الصراع في البلاد، وقال إن ما ورد في البيان "لا يساوي الحبر الذي كتب به".

وقال مصدر رسمي بوزارة الخارجية السورية في بيان، بث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للخارجية السورية: " سوريا تستهجن المواقف والأكاذيب التي تضمنها البيان الأخير للمجلس الأوروبي والتي تعبر عن حالة الانفصال عن الواقع والانفصام الذي تعانيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي".

وأكد المصدر أن "هذه المؤسسة تفتقد لأدنى درجات الاستقلالية وارتضت لنفسها أن تكون تابعاً ومنفذاً للسياسات الأمريكية مما أفقدها هويتها وجعل منها كياناً هلامياً بلا لون أو طعم أو رائحة".

واعتبر المصدر ما ورد في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي من أن "الصراع في سوريا لم ينته ولا يزال مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار"، سببه أولاً وأخيراً التدخلات الغربية في الشأن السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة والمحاولات البائسة واليائسة لحفظ ماء الوجه بعد ترنح المشروع العدواني ضد سوريا".

وختم المصدر إن " سوريا التي هزم شعبها وجيشها المجموعات الإرهابية وداعميها من قوى الغرب الاستعماري لن تسمح للاتحاد الأوروبي وغيره بالتدخل في شؤونه وإعاقة عملية توطيد الاستقرار في البلاد".