البرلمان العراقي يحدد موعد 7 فبراير لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم السابع من فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.



وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس اجتماعا للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية".



وأضافت، أنه "تقرر خلال الاجتماع إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012".



وتابعت أنه "تم في الاجتماع تحديد يوم الاثنين الموافق السابع من فبراير موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية".