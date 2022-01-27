وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، التلميحات الأمريكية حول احتمال مغادرة السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف بـ "التهديد الخطير".

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، للأنباء، إن "هذا تهديد خطير"، في معرض تعقيبه على تصريح أنتونوف حول إثارة الخارجية الأمريكية مسألة مغادرته واشنطن إذا لم تصدر روسيا تأشيرات لحرس رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو.

وفي سياق منفصل، أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حصل على رد الولايات المتحدة ورد حلف الناتو على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

وقال: "على الأرجح ستسألون عما أعطاه لنا الأمريكيون وأعضاء الناتو. كل الأوراق أمام الرئيس وبالطبع يلزمنا وقت لتحليلها. لن نتسرع في استنتاجاتنا".

وتابع بيسكوف حديثه عن مقترحات الضمانات الأمنية قائلا: "لقد سمعتم بالأمس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، التي تحدثا فيها عن عدم قبول المخاوف الرئيسية التي قدمتها روسيا".

وأوضح أنه بناء على ذلك ... ما زلت أتحفظ عن أي تقييمات.