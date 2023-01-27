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فريق من صندوق النقد يزور باكستان نهاية الشهر الجاري

إسلام أباد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 12:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 12:13 ص

أكد مسؤول باكستاني، اليوم الخميس، أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور البلاد قريبا لبحث تفاصيل المراجعة التاسعة المتوقفة للتمويل من الصندوق، حسبما ذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية.

وقال الممثل المقيم لصندوق النقد في باكستان إسير بيريز لويز، للقناة إنه "بناء على طلب السلطات، من المقرر أن تزور بعثة من الصندوق إسلام أباد في الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير، لمواصلة المباحثات في إطار المراجعة التاسعة للتسهيل التمويلي الممتد".

وذكر الممثل أن الوفد سيركز على مجالات متعددة خلال الاجتماعات مع المسؤولين الباكستانيين، الذين يتخذون خطوات للوفاء بالشروط المسبقة للصندوق لإحياء البرنامج.

وتواجه إسلام أباد أزمة اقتصادية طاحنة، بعدما وصلت احتياطات النقد الأجنبي لديها إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثماني سنوات، وتراجع الروبية الباكستانية لمستويات قياسية، مع تركيز الحكومة على إحياء برنامج الإنقاذ، بينما توشك البلاد على خطر مواجهة العجز عن سداد الديون.

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