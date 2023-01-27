تدريب أول دفعة من الجنود الأوكرانيين على مركبات ماردر في ألمانيا

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وصلت أول دفعة من الجنود الأوكرانيين إلى ألمانيا للتدرب على استخدام مركبات المشاة القتالية من طراز "ماردر".

ووصلت المجموعة إلى مدينة كولونيا أمس الخميس، وستبدأ قريبا التدريب على نظام الأسلحة، حسبما ذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين اليوم الجمعة.

ويندرج هذا التدريب في إطار المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا. ومن المقرر أن تسلم ألمانيا أوكرانيا أيضا 40 مركبة من طراز "ماردر".

وسترسل الولايات المتحدة مركبات مشاة قتالية من طراز "برادلي" إلى أوكرانيا، التي تخوض حربا مع روسيا.

بالإضافة إلى ذلك تعتزم الحكومة الألمانية تدريب جنود أوكرانيين على نظام الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، والذي تعهدت واشنطن بالفعل بتسليمه إلى أوكرانيا قبيل عيد الميلاد (الكريسماس).

وأعلنت ألمانيا مؤخرا عزمها تسليم دبابات قتالية من طراز "ليوبارد" لأوكرانيا وبدء تدريب الجنود الأوكرانيين عليها قريبا.