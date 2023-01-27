انطلق أمس عرض المسلسل الإجتماعي "أزمة منتصف العمر"، الذي تدور أحداثه حول علاقة حب سرية تأتي نتيجة سنوات طويلة من الإحباط والفراغ العاطفي المرتبط بزواج مبكر وفرق كبير في السن، ومن المقرر طرح حلقة جديدة كل يوم خميس.



مسلسل "أزمة منتصف العمر" من تأليف أحمد عادل، معالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل، وإخراج كريم العدل. ويشارك في بطولته، كلا من؛ كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، وعمر السعيد، ورشدي الشامي، ورنا رئيس، بمشاركة هند عبد الحليم، وركين سعد، وهاجر عفيفي، وضيفة العمل سلوى محمد علي.



ويسلط المسلسل الضوء على حياة فيروز، التي تعاني إحباطاً وتخبطاً في المشاعر وفراغاً في الحياة الزوجية نتيجة ارتباطها المبكر من رجل يكبرها في السن بسنوات عدة، قبل أن تلتقي بشخص تتطوّر علاقتها به لتصبح قصة حب ممنوعة، فهل تحتّم الظروف عليهما الافتراق؟ وكيف سيتصديان للمشاكل التي أحدثتها هذه العلاقة المرفوضة؟