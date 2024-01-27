أستراليا توقف المساعدات المالية لأونروا عقب مزاعم بضلوع موظفين في هجوم 7 أكتوبر

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني ونج في بيان، أن بلادها سوف توقف بشكل مؤقت تقديم مساعدات مالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد تواتر مزاعم بضلوع بعض عامليها في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت ونج في منشور على منصة إكس أن المزاعم "مقلقة بشدة".

وأعربت عن ترحيبها بالرد الفوري من جانب أونروا بالرد الفوري بما في ذلك وقف العقود وفتح تحقيق.

وأضافت ونج أن أستراليا سوف تتعاون مع الأونروا عن كثب بشأن التحقيقات وتجري مشاورات مع الشركاء الدوليين.

وأنضمت إستراليا إلى كندا والولايات المتحدة في وقف تمويلها إلى "أونروا" ، ردا على مزاعم بأن موظفي الهيئة الأممية اضطلعوا بدور في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

وكانت "أونروا" قد ذكرت أمس الجمعة في موقعها الإلكتروني أن "السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات على إسرائيل يوم 7 أكتوبر".

وأضافت أونروا أنه تم اتخاذ قرار "بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية".

تأتي هذه الاتهامات الصادمة في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب.