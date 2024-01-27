سقوط عنصرين إجراميين قبل ترويجهما 750 طربة حشيش في الإسكندرية

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القيمة المالية للمضبوطات قدرت بـ5 مليون و250 ألف جنيه



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 750 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية قبل ترويجها قدرت قيمتها بـ5 ملايين و250 ألف جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية - تخصص نشاطهما فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهما (750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو، مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و250 ألف جنيه تقريبا.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات؛ حفاظاً على النشء

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.