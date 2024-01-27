كييف: الجيش الروسي يزيد عدد هجماته

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أعلن الجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي كثف جهوده للاستيلاء على البلدات والقرى الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية.

وكتب البريجادير جنرال أوليكسندر تارنافسكي عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم السبت: "إن القوات المحتلة زادت بشدة من عدد هجماتها واعتداءاتها، لليوم الثاني على التوالي، ونفذ العدو 50 عملية قتالية".

وذكر تارنافسكي المسئول عن القطاع الأمامي في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا، أن عدد الغارات الجوية زاد أيضا.

وتشير الأعداد التي ذكرها تارنافسكي فيما يبدو إلى الجزء الجنوبي من منطقة دونيتسك. وذكر صراحة الضربات ضد بلدتي ميرتوهراد ونوفوهروديفكا القريبتين من الجبهة اللتين تعرضتا لضربات بصواريخ دفاع جوي أمس.

وشنت موسكو هجوما جديدا على المنطقة في خريف 2023 للاستيلاء على بلدة أفديفكا، المتاخمة مباشرة لمدينة دونيتسك الكبيرة التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ 2014.

وبحسب التقارير الإعلامية، لا يكاد الروس يحرزون أي تقدم بعد سيطرتهم على مناطق في البداية، رغم نشر الكثير نت القوات والعتاد

وأعلن الجيش الروسي الاستيلاء على بلدة ماريينكا الصغيرة الواقعة جنوب دونيتسك في نهاية ديسمبر. وبرغم الهجمات المكثفة لم تنجح القوات الروسية في إحراز المزيد من التقدم.