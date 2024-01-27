مسئول فلسطيني يطالب الدول التي أوقفت دعمها لمنظمة أونروا بالعودة فورا عن قرارها

طالب مسئول فلسطيني، اليوم السبت، الدول التي أعلنت وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعودة عن قرارها، مشيرا إلى أنه يحمل مخاطر سياسية وإغاثية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان: "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فوراً عن قرارها الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وأضاف أنه "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".

وأعلنت واشنطن، وكندا، واستراليا وإيطاليا تعليق مؤقت لتمويلاتها الجديدة لوكالة الأونروا، بعد إعلان إسرائيل مشاركة بعض موظفي الوكالة بالهجوم التي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.