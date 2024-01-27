تقرير: الصراع بين حماس وإسرائيل يصعب إحياء ذكرى محرقة اليهود هذا العام

قالت الرئيسة التنفيذية لـ"صندوق الهولوكوست التعليمي" أن إحياء ذكرى محرقة اليهود هذا العام، سيكون "صعبا حقا" على خلفية الصراع بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وقالت كارين بولوك إن "الزيادة الضخمة في معاداة السامية، منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي، من قبل حركة "حماس" الفلسطينية، على إسرائيل، تعني أن الجالية اليهودية ستحيي المناسبة بقلوب مثقلة بالحزن"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم السبت.

وأضافت "إنه وقت صعب، لكن هذا لا يمنعنا من الاجتماع معا والاعتراف بأنه كان حدثا زلزاليا، في التاريخ، ولا تزال تداعياته محسوسة حتى اليوم".

وتابعت أن إحياء ذكرى محرقة اليهود هذا العام، سيكون مؤثرا بشكل خاص، نظرا لأن يوم ذكرى الهولوكوست، اليوم السبت، يقام على خلفية مذبحة".

ومن جهة أخرى، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مكافحة حازمة لمعاداة السامية والعنصرية وذلك بمناسبة يوم ذكرى "محرقة اليهود" (الهولوكوست).

وقال شولتس في الفيديو الأسبوعي له الذي سيتم نشره اليوم السبت إنه يجب التأكيد في كل يوم أن المحرقة "لن تحدث مجددا".

وقال شولتس "يوم الـ27 من يناير يدعونا: ابقوا مرئيين! ابقوا! مسموعين! ضد معاداة السامية، ضد العنصرية، ضد الكراهية، ومن أجل ديمقراطيتنا".

يذكر أنه يوم 27 يناير عام 1945، حررت القوات السوفيتية الناجين من معسكر الإبادة الألماني "أوشفيتز".

وقد قتل النازيون أكثر من مليون شخص هناك، معظمهم من اليهود. وتم احياء اليوم كيوم ذكرى للهولوكوست في ألمانيا منذ عام 1996. وفي أكتوبر 2005، أعلنت الأمم المتحدة يوم 27 يناير كيوم لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وفي كلمته، أكد شولتس أن ديمقراطية اليوم قائمة على الالتزام المحوري "لن تحدث (المحرقة) مجددا".

وأضاف "لن يحدث التهميش والحرمان من الحقوق مجددا، ولن تحدث الايديولوجية العنصرية والتجريد من الإنسانية مجددا، ولن تحدث الديكتاتورية مجددا".