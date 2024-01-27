تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة نهاية الموسم

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، رحيله عن النادي الكتالوني نهاية الموسم الرياضي الجاري.
وكان فريق برشلونة قد خسر أمام نظيره فياريال بنتيجة 5 - 3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني «الليجا».
وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «سأغادر برشلونة في يونيو القادم، وهذا موسمي الأخير مع الفريق».
وأضاف: «لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة وأعتقد أنه حان وقت التغيير، لذلك حان وقت رحيلي عن تدريب برشلونة».
وأتم: «لقد تحدثت مع مجلس إدارة النادي اليوم، وسأغادر يوم 30 يونيو القادم»