تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة نهاية الموسم

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أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، رحيله عن النادي الكتالوني نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وكان فريق برشلونة قد خسر أمام نظيره فياريال بنتيجة 5 - 3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني «الليجا».

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «سأغادر برشلونة في يونيو القادم، وهذا موسمي الأخير مع الفريق».

وأضاف: «لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة وأعتقد أنه حان وقت التغيير، لذلك حان وقت رحيلي عن تدريب برشلونة».

وأتم: «لقد تحدثت مع مجلس إدارة النادي اليوم، وسأغادر يوم 30 يونيو القادم»