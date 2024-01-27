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تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة نهاية الموسم

محمد عاطف
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 11:16 م

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، رحيله عن النادي الكتالوني نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وكان فريق برشلونة قد خسر أمام نظيره فياريال بنتيجة 5 - 3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني «الليجا».

وقال تشافي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: «سأغادر برشلونة في يونيو القادم، وهذا موسمي الأخير مع الفريق».

وأضاف: «لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة وأعتقد أنه حان وقت التغيير، لذلك حان وقت رحيلي عن تدريب برشلونة».

وأتم: «لقد تحدثت مع مجلس إدارة النادي اليوم، وسأغادر يوم 30 يونيو القادم»


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