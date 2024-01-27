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وقع تبادل متكرر لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وشنت إسرائيل ضربات صاروخية في المنطقة الحدودية المضطربة مع لبنان.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أطراف بلدة مروحين في جنوب لبنان، وأطلقت صاروخين، وسط تصعيد بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

ولجماعة حزب الله، المدعومة من إيران والحليف لحماس، وجود مكثف في القرى اللبنانية الجنوبية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وزعمت جماعة حزب الله أن مقاتليها شنوا ثلاث هجمات صاروخية على مواقع القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود وتسببوا في "إصابات مباشرة".

وكان هناك تصاعد في المواجهات بين جماعة حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر. وأجبر العنف عشرات الآلاف من السكان في كلا البلدين على مغادرة منازلهم.