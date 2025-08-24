 ناشئات تنس الأهلي يواجهن جزيرة الورد غدا في بطولة الدوري - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 7:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

ناشئات تنس الأهلي يواجهن جزيرة الورد غدا في بطولة الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 7:01 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 7:01 م

يواجه فريق التنس للناشئات تحت 16 سنة بالنادي الأهلي فريق جزيرة الورد غدًا الإثنين في الرابعة مساء على مجمع ملاعب الأهلي بمقر الجزيرة، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري العام.

ويضم فريق تنس الأهلي تحت 16 عامًا ناشئات كلًّا من: فريدة الطويل، حبيبة عصام، دارين القرموطي، كارما باهر، ياسمين علاء، فريدة حجازي، لوجينا حسن، فاطيمة رامي، نبيلة معتز، مريم أيمن، جنا أحمد، نورا عبد الدايم، مريم ماهر.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك