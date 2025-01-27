إعلام إسرائيلي: القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من محور نتساريم بغزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من محور نتساريم، حيث بدأ جيش الاحتلال إخلاء الجزء الغربي من محور نتساريم، وذلك من أجل السماح بعودة المواطنين الغزيين النازحين إلى منازلهم ومناطق سكنهم في شمال القطاع- حسب قناة سكاي نيوز.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن شهود عيان غرب مدينة غزة، إن هناك استعدادت منذ صباح اليوم في شارع الرشيد لاستقبال النازحين العائدين من جنوب القطاع، حيث انتشرت لافتات وكتابات على جدران وأعمدة مدينة غزة تمهيدا لعودة النازحين وترحيبا بهم.

ويسمح اتفاق وقف إطلاق النار بعودة النازحين مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بحسب التوقيت المحلي، بينما سوف يسمح بالانتقال بالمركبات عبر شارع صلاح الدين بدءا من الساعة 09:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا للإسعاف، عن توزيع النقاط الطبية الإسعافية على طول طريق عودة النازحين.

وقال بيان لعمليات وزراة الداخلية في غزة التابعة لحماس، صباح اليوم، إن حركة المركبات في طريق صلاح الدين "لن تتم إلا بعد التواصل مع الجهات المصرية".

أضاف البيان أن "الجهات المصرية ستكون متواجدة (في طريق صلاح الدين) تقريبا بين الساعة 7:00 إلى 8:00 صباحا لمنع حدوث أي مشكلة والتنسيق الكامل بينهم وبين الأجهزة الأمنية طرفنا".

تابع: "لا يتم البدء بسير المركبات إلا بإشارة رسمية من الإخوة المصريين والوسطاء، لأن هذا العدو لا يؤمن مكره"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.



