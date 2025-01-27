يستمر زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في التوافد على المعرض، وذلك في أولى ساعات اليوم الرابع من المعرض، واصطف الجمهور أمام بوابات المعرض قبل فتح المعرض لأبوابه مع الاصطفاف أيضا أمام شباك التذاكر، وذلك قبل ساعات العمل الرسمية لمعرض الكتاب، ويتنوع الجمهور بين فئات عمرية مختلفة تغطي جميع الفئات العمرية تقريبا من الأطفال للشباب، وحتى كبار السن.

هذا مع إسمرار استقبال المعرض لرحلات كثيرة ومتنوعة بين الرحلات المدرسية، والجامعية والذاتية مع حضور لحقائب السفر بصحبة القراء، واستمرار التواجد الأمني المكثف من رجال الشرطة لتسيير عملية دخول وخروج الجماهير إلى المعرض.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كل الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب، وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قد افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 رسميا، وسط حضور رسمي كبير من الكثير من الوزراء، ووسط تغطية صحفية وإعلامية كبيرة.

جدير بالذكر أن سلطنة عمان تحل ضيف شرف هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.