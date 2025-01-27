ترامب يوقع على أوامر تنفيذية جديدة بشأن المتحولين جنسيا ورافضي تطعيم كوفيد

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع على حزمة من الأوامر التنفيذية التي تركز على الجيش اليوم الاثنين ، ومن بينها إعادة أفراد القوات المسلحة ،الذين رفضوا التطعيم باللقاح الخاص بفيروس كوفيد 19، وتقييم المتحولين جنسيا، والمزيد من التراجع في برامج التنوع والمساواة والشمول ، وذلك فيما يبدأ وزير الدفاع بيت هيجسيث يومه الأول في منصبه.

وستوضح الأوامر بشكل أكبر التوجيهات الأولية التي أصدرها ترامب بُعيد تنصيبه الأسبوع الماضي ، عندما أزال الحماية عن المتحولين جنسيا في الجيش التي وضعها الرئيس السابق جو بايدن وحظر مبادرات التنوع والمساواة والشمول في الوكالات الاتحادية.

وحاول ترامب فرض حظر على المتحولين جنسيا في الجيش خلال فترة ولايته الأولى ، لكن الموضوع تداولته المحاكم لسنوات قبل أن يتم إلغاؤه على يد بايدن بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

وقال مصدر مطلع لوكالة أسوشيتد برس (أ ب )، إن الأمر التنفيذي الجديد لا يفرض حظرا فوريا على المتحولين جنسيا، ولكنه يوجه وزارة الدفاع (البنتاجون) نحو التوصل إلى سياسة بشأن خدمتهم في القوات المسلحة وفقا للجهوزية العسكرية.

وأبلغ هيجسيث الصحفيين لدى وصوله إلى البنتاجون أن يومه الرسمي الأول سيكون مشغولا بالأحداث ، مع توقع إصدار أوامر تنفيذية إضافية "بشأن إزالة مبادرة التنوع والمساواة والشمول داخل البنتاجون، وإعادة أفراد القوات الذين تم طردهم بسبب لقاح كوفيد 19 والقبة الحديدية لأمريكا – كل هذا سيحدث بسرعة".

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية ببناء القبة الحديدية، وهو نظام الدفاع الجوي المتقدم الذي تستخدمه إسرائيل.