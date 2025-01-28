هاني سعيد: لو لقطة طرد أحمد توفيق لأي نادٍ غير الأهلي «لن تُحتسب»

وجه هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، انتقادًا لاذعًا للتحكيم بشكل عام ولطاقم تحكيم مباراة فريقه ضد الأهلي، بقيادة محمود البنا، بشكل خاصٍ، بعد القرارات التحكيمية التي اتخذها طاقم التحكيم في المباراة وأثارت جدلًا خلال الساعات الماضية، واستدعت إصدار نادي بيراميدز بيانًا يندد فيه بالأداء التحكيمي خلال اللقاء.

قال هاني سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" الحمد لله إننا لم نخسر المباراة أمام الأهلي.. نحن تكلمنا كثيرًا في ملف التحكيم، ولكن كثيرًا من الحكام لديهم حسابات خاصة مع أندية بعينها".

أضاف:" واقعة أحمد توفيق ليست طردًا بالطبع، ولو كان هذه الحالة لعبة طرد فهناك حالتان مثلهما ضد لاعبي الأهلي أمامنا في المباراة لم يحتسبهما الحكم".

تابع هاني سعيد:" والله العظيم.. هذه الحالة لو كانت ضد أي نادٍ آخر في أي مباراة ثانية ضد أي ناد آخر مستحيل أن تُحتسب طرد".

أشار:" هذه الكرة لو كانت لصالح أي نادٍ آخر غير الأهلي لم يكن الحكم يحتسبها طرد، وأنا لا أتكلم على بيراميدز فقط بل أنا أتكلم على أي نادٍ آخر".

وحول رأيه في ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمود البنا لصالح الأهلي أمام بيراميدز، قال سعيد:" ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم محمود البنا ضد بيراميدز فيها وعليها، ولكن نفس الحكم في حالة مشابهة لم يحتسبها لصالح المصري البورسعيدي ضد الأهلي".

وأوضح هاني سعيد أن إدارة نادي بيراميدز تقدمت بطلب للتحقيق مع الحكم في أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، مشيرًا إلى أن النادي لم يتقدم بأي طلبات خاصة بخصوص التحكيم قبل مواجهة الزمالك.

وفي سياقٍ مختلف، أكد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن إبراهيم عادل مستمر مع نادي بيراميدز لنهاية الموسم على الأقل، ولكن هذا الأمر مغلق في يناير فقط وليس في المطلق.

أتم هاني سعيد بإيضاح أن هذا الأمر ليس لضعف العروض ولكن لحاجة الفريق لخدمات اللاعب، ولكن مبدأ خروج إبراهيم عادل للاحتراف «مرفوض تمامًا» في الوقت الحالي.