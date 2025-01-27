نقابة الشرطة الألمانية: الضوابط الحدودية المقترحة من ميرتس تتطلب آلاف التعيينات الجديدة

أشارت تقديرات نقابة الشرطة الألمانية "جي دي بي" إلى أن إجراءات الضوابط الحدودية الدائمة التي يطالب بها مرشح المعارضة الألمانية لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، لا يمكن تنفيذها دون تعيين آلاف الموظفين الجدد.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال اندرياس روسكوبف المسؤول في النقابة عن شؤون الشرطة الاتحادية:" بالتأكيد سيكون من الضروري تعيين ما يتراوح بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف عنصر إضافي للتحكم بشكل كامل في الحدود". وأضاف أن شرطة مكافحة الشغب تقوم حاليا بتقديم الدعم كل أسبوع بنشر حوالي 1000 زميل على الحدود.

وأوضح روسكوبف أنه لذلك فإن إجراء "إصلاح للموظفين هو أمر لا بد منه". ورأى روسكوبف أن هناك مشكلة أخرى إلى جانب نقص الموظفين، موضحا أن هذه المشكلة تتمثل في ضرورة تحديث التقنيات الحديثة مثل المراقبة بالكاميرات باستخدام الطائرات بدون طيار والتعرف على اللوحات المعدنية السيارات.

وقال روسكوبف: "الضوابط الحدودية الحديثة والمرنة تكاد تكون غير موجودة". وتابع روسكوبف أن نقابة الشرطة تطالب منذ عام بحماية حدودية حديثة ومرنة، ولكنه شكا من عدم حدوث شيء يُذْكر في هذا الشأن حتى الآن.