البيت الأبيض: مد وقف إطلاق النار في لبنان إلى 18 فبراير

قال مسؤولون أمريكيون بالبيت الأبيض يوم الأحد إن إسرائيل ولبنان وافقا على مد وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل.

وسيشرع مسؤولون من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مفاوضات بشأن إعادة الأسرى الذين تم أسرهم منذ تصاعد الصراع في 7 أكتوبر 2023، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

واتفقت إسرائيل وحزب الله اللبناني على وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر بعد أكثر من عام من الصراع. كما نص الاتفاق في الأصل على انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في غضون 60 يوما.

وتتصاعد التوترات مرة أخرى بعد انتهاء الموعد النهائي لانسحاب القوات الإسرائيلية في إطار الاتفاق. وجاء اتفاق الأحد بعد ساعات من إعلان لبنان أن القوات الإسرائيلية قتلت 22 شخصا في مواجهات بجنوب البلاد.