حريق يلحق أضرارا بقاعة بلدية ترجع إلى القرن الـ19 في باريس

اندلع حريق في قاعة بلدية في الحي ال12 في باريس في وقت مبكر اليوم الاثنين، لم يسفر عن إصابات إلا أنه ألحق أضرارا كبيرة ببرج الجرس بالمبنى الذي يرجع إلى القرن التاسع عشر.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز إن الحريق اندلع الساعة 0330 صباحا في سقف المبنى، وأشار إلى أن 150 من رجال الإطفاء كافحوا لإخماد الحريق وتمكنوا من ذلك في الصباح.

وحذر نونيز من "خطر انهيار" الجزء العلوي من برج الجرس. وتمت إقامة منطقة أمنية حول المبنى.

وقال نونيز إن تحقيقا سيعمل على تحديد سبب اندلاع الحريق.

وأشادت عمدة باريس آن هيدالجو في بيان بـ"التدخل الاستثنائي" من إدارة الإطفاء في باريس وقالت إنه "تم الحفاظ على كل الخدمات العامة للسكان وسيتم تقديمها في قاعة بلدية الحي الـ11".

يذكر أن تم بناء قاعة بلدية الحي الـ12 في عام 1876 كما تم بناء برج جرس يبلغ ارتفاعه 36 مترا (118 قدما) فوق مدخلها الرئيسي.

كان حريق دمر كاتدرائية نورتردام في عام، 2019 وجرى إعادة بناءها وافتتاحها في شهر ديسمبر 2024 بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنذاك ، وسيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، والأمير وليام من بريطانيا، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.