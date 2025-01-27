طرابزون سبور يودع تريزيجيه بعد انتقاله للنادي الأهلي

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ودع نادي طرابزون سبور التركي لاعبه محمود تريزيجيه بعد انتقاله لصفوف النادي الأهلي رسميا بنهاية الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لطرابزون سبور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة لتريزيجيه بقميص الفريق التركي، مصحوبة بتعليق:" شكرا تريزيجيه".

وكان الأهلي قد أعلن مساء اليوم الإثنين عن تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه بعقد مدته 5 مواسم بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشار الأهلي في بيان رسمي إلى أنه تم الاتفاق على ضم تريزيجيه بعد انتهاء إعارته إلى نادي الريان القطري.

وأضاف البيان أن الأهلي بصدد إنهاء الاتفاقات المالية مع نادي طرابزون التركي.

وسيعود تريزيجيه لصفوف الأهلي بعد 10 سنوات تنقل خلالها بين أندية أندرلخت وموسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي، وقاسم باشا وطرابزون في تركيا، وأخيرا الريان القطري.

ووقع تريزيجيه مع الأهلي على عقد ينتهي في صيف 2030.

جدير بالذكر أن تريزيجيه كان قد انتقل إلى صفوف طرابزون سبور التركي قادما من أستون فيلا الإنجليزي في يونيو 2022، قبل أن ينتقل للريان القطري على سبيل الإعارة في سبتمبر 2024.