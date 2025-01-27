قال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، إن موقف الأردن من تهجير الفلسطينيين ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي يريده الجميع.

وأضاف الصفدي، في إحاطة له أمام مجلس النواب، الاثنين، أن تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير، مشيرا إلى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم لن تحل سلاما ولا أمنا للمنطقة.

وتابع الصفدي: «أي كلام عن الوطن البديل لا نقبله وسنستمر بالتصدي له»، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة» الأردنية.

وأوضح أن الأردن مستمر في التعامل مع التحديات منطلقا من ثوابته بدعم القضية الفلسطينية، وحماية حقهم في السيادة وبناء دولتهم المستقلة.

وبين أن الأردن مستمر بإرسال المساعدات إلى أهل قطاع غزة، لافتا إلى أن أولوية المملكة في هذه المرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن الأردن بمتابعة من الملك مستمر بقيادة جهود لا تنقطع لإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا أن «الأردن يعمل مع كل شركائه في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام».

وأكد أهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشار إلى أن طريق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفقًا لحل الدولتين واستنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.