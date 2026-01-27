ارتفاع معدل نمو مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا

أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو مبيعات السيارات الجديدة في القارة الشهر الماضي، إلا أن إجمالي حجم المبيعات لعام 2025 بأكمله ظل دون مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وزادت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 5.8% مقابل ارتفاعها بنسبة 2.1% سنويا خلال نوفمبر السابق عليه.

وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير نمو مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الشهر الماضي بنسبة 51% سنويا، في حين زادت مبيعات مبيعات السيارات الكهربائية الهجين القابلة للشحن، بنسبة 36.7% بينما سجلت السيارات الكهربائية الهجين زيادة بنسبة 5.8% سنويا.

من جهة أخرى، انخفضت مبيعات سيارات البنزين والديزل "السولار" بنسبة 19.2% و22.4% على الترتيب.

ومن بين الأسواق الرئيسية، ارتفعت مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 9.7%، وفي إيطاليا بنسبة 2.3%. في المقابل، سجلت المبيعات في فرنسا انخفاضا بنسبة 5.8%، وإسبانيا بنسبة 2.2%.

وسجل إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال العام الماضي بنسبة 1.8% سنويا إلى حوالي 2.88 مليون سيارة وهو أقل كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة.

وأظهرت البيانات أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات استحوذت على 17.4% من حصة سوق الاتحاد الأوروبي في عام 2025، بزيادة مقابل 13.6% في العام السابق.

واستحوذت عمليات تسجيل السيارات الهجين الكهربائية على 34.5% من السوق، وكانت الخيار المفضل لدى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت الحصة السوقية المجمعة لسيارات البنزين والديزل بشكل حاد إلى 35.5% مقابل 45.2% خلال 2024.