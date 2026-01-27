السعودية: وصول توأم فلبيني ملتصق إلى الرياض لدراسة إمكانية إجراء عملية فصلهما

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، التوأم الملتصق الفلبيني "أوليفيا وجيانا" برفقة ذويهما، قادمين من الفلبين، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وأكد رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريحات له، أن هذه المبادرات تجسد القيم الإنسانية الراسخة للمملكة العربية السعودية التي امتد أثرها إلى مختلف أصقاع الأرض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الربيعة، أن هذا البرنامج يعد نموذجًا فريدًا من نوعه للتقدم والتميز الطبي السعودي، ويتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وجعله ضمن أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم.

وتكللت عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي "أزاريا وأزورا إيلسون" التي أجريت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض، بنجاح في نوفمبر 2025.

وأعلن الربيعة، أن هذه العملية تُعد العملية رقم 67 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة الذي شمل 28 دولة حول العالم واعتنى بـ152 توأمًا على مدى أكثر من 35 عاماً.