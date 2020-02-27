 مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة ميلواكي الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة ميلواكي الأمريكية


نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 12:35 ص | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 12:35 ص

هدى أمين

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدينة ميلواكي في ولاية ويسكنسن الأمريكية، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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