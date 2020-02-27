مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة ميلواكي الأمريكية

هدى أمين

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدينة ميلواكي في ولاية ويسكنسن الأمريكية، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.