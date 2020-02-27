إصابة نائبة الرئيس الإيراني بـ«كورونا» وإلغاء صلاة الجمعة

أعلنت وسائل إعلامية إيرانية اليوم الخميس إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة معصومة ابتكار، بفيروس "كورونا" المستجد.

ذكرت النبأ قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أعلن في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 26 حالة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلامية في إيران اليوم بأنه سيتم إلغاء صلاة الجمعة في العاصمة طهران وأماكن أخرى غدا، في إطار مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ذكرت النبأ شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.