الجيش اللبناني يعلن عن خرقين جويين إسرائيليين فوق الجنوب

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بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
أرى ضرورة الذهاب ولكن مع إجراءات احترازيةسعيد بالقرار وسأستبدل الحضور بوسائل التعليم أون لاينغير مهتم
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