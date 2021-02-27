 الأهلي يهزم سبورتنج ويعزز صدارته لدوري عمومي سيدات اليد - بوابة الشروق
السبت 27 فبراير 2021 6:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

الأهلي يهزم سبورتنج ويعزز صدارته لدوري عمومي سيدات اليد

علي البحيري
نشر في: السبت 27 فبراير 2021 - 6:11 م | آخر تحديث: السبت 27 فبراير 2021 - 6:11 م

انتزع الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، الفوز من نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 24 - 23، في إطار الجولة السابعة والعشرين من دوري العمومي للموسم الحالي 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 15 - 11، قبل أن يتعادل الفريق السكندري خلال أحداث الشوط الثاني، ثم نجح "الشياطين الحمر" في خطف الفوز مع اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأقيم اللقاء مساء اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيدات الأهلي للنقطة رقم 77 في صدارة الترتيب العام لجدول المسابقة.

الجدير بالذكر، أن نادي الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع نظيره الأهلي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك