الأهلي يهزم سبورتنج ويعزز صدارته لدوري عمومي سيدات اليد

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انتزع الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف، الفوز من نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 24 - 23، في إطار الجولة السابعة والعشرين من دوري العمومي للموسم الحالي 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 15 - 11، قبل أن يتعادل الفريق السكندري خلال أحداث الشوط الثاني، ثم نجح "الشياطين الحمر" في خطف الفوز مع اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأقيم اللقاء مساء اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سيدات الأهلي للنقطة رقم 77 في صدارة الترتيب العام لجدول المسابقة.

الجدير بالذكر، أن نادي الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية مع نظيره الأهلي.