الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الداخلية، التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

ويخوض الفريق مواجهة الداخلية، وهو يتصدر ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة.