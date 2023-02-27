انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية

انتشل فريق من الإنقاذ النهري بقسم الحماية المدنية التابع لمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الاثنين، جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلة، أمام كوبري التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس.



انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الإنقاذ النهري بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وجرى انتشال الجثمان وتبين أنه لشاب في العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، وجرى نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.