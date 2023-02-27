جاويش أوغلو: حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في مستوى جيد ويتطور باستمرار

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في مستوى جيد، ويتطور باستمرار.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري في أنقرة، اليوم الاثنين، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت مستمرة، مشيرا إلى أن مستثمرين من الأتراك يواصلون العمل في مصر.



وأشار إلى أن هؤلاء المستثمرين يصدرون سلعا من الأراضي المصرية إلى العالم، لافتا إلى أن رئيسي البلدين وجها بمواصلة الاجتماعات المشتركة.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات مع مصر في الفترة المقبلة، بما يحمل فائدة كبيرة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بينهما ووضع الأسس لتطوير العلاقات والارتقاء بها لأفضل المستويات.