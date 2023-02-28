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فاز ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وباريس سان جيرمان، بجائزة ذا بيست أفضل لاعب في العالم لعام ٢٠٢٢.

وحقق ميسي الجائزة متفوقا على كريم بنزيما نجم فرنسا وريال مدريد، وعلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتعد هذه هي المرة السابعة التي يحقق فيها ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم والثانية له لجائزة ذا بيست.

وتوج ميسي في عام ٢٠٢٢ بكأس العالم مع الأرجنتين لأول مرة بعد الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها ميسي على جائزة فيفا ذا بيست تحت المسمى الجديد منذ ٢٠١٦

ويمتلك ميسي ٦ مرات جائزة أفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى ٧ كرات ذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.