أوكرانيا: إسقاط 11 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد خلال 24 ساعة

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الاثنين أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 11 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" كانت تحلق في سماء البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه في ليلة أمس، رصدنا تحليق 14 طائرة بدون طيار معادية للروس من نوع شاهد فوق أراضي أوكرانيا.

وأضاف البيان "من الساعة 23.00 حتى الصباح بالتوقيت المحلي، استخدم المحتلون الروس 14 طائرة بدون طيار من نوع شاهد فوق أراضي أوكرانيا. ووفقا للمعلومات الأولية، أسقط المدافعون الأوكرانيون 11 طائرة بدون طيار".