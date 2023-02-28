حلمي طولان: نوعية لاعبي الزمالك لا تُرضي طموحات الجماهير

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قال حلمي طولان نجم كرة القدم المصرية السابق، إن نوعية لاعبي نادي الزمالك الحاليين لا تناسب طموحات الفريق لتحقيق كافة البطولات.

وأضاف حلمي طولان في تصريحات إذاعية: «نوعية لاعبي نادي الزمالك في الوقت الحالى لا ترضي طموحات المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا أو حتى الجماهير».

وواصل: «كان لدى الزمالك أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وطارق حامد ومصطفى محمد كانوا مميزين، هذا الرباعي فقط يكفي أنه عندما يرحل، الفريق يتأثر، ويكون كواليتي اللاعبين أقل بكثير عن السابق، والزمالك مجابش ربع اللاعبين دول، حتي عندما أصيب الونش دفاع الفريق أصبح ضعيفا».

وأكمل: «لا بد من وجود لاعبين تستطيع تعويض أسماء وإمكانيات اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق، وقتها نستطيع محاسبة جوسفالدو فيريرا».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.