كولر: طريقة عملي تغضب لاعبي الأهلي

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن حساباته في اختيار التشكيل الأساسي للفريق تغضب اللاعبين، مؤكدا أنه قادر على التعامل مع كافة المشاكل الناتجة عن الاختلاف في وجهات النظر.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب فوز الأهلي على بلدية المحلة 5/1 مساء الثلاثاء في بطولة الدوري "لا يوجد 11 لاعبا يضمنون تواجدهم في التشكيل الأساسي بكل المباريات، لأننا نعاني من ضغط مرعب في جدول المباريات لذا لابد من تدوير التشكيل الأساسي باستمرار مثلما فعلنا في الموسم الماضي".

وأشار المدرب السويسري "تدوير التشكيل الأساسي فرصة لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وإراحة لاعبين آخرين بالشكل المطلوب، وذلك لإكمال الموسم بأقل عدد ممكن من الإصابات".

واصل المدير الفني للأهلي "لدي حسابات خاصة قائمة على الأرقام، وأعلم أن هذه الطريقة لا ترضي بعض اللاعبين وتسبب اختلافا في وجهات النظر وبعض المشاكل ولكنني قادر على التعامل مع مثل هذه الأمور".

واستطرد "بعض اللاعبين يستعجلون العودة للمشاركة في المباريات لكنني أهتم بأرقام وإحصائيات معينة وفقا للحالة البدنية لكل لاعب وجدول مباريات الفريق".

وضرب مارسيل كولر مثلا بالقول "كريم فؤاد وأكرم توفيق عائدان بعد غياب أشهر طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي لذا يجب إشراكهما تدريجيا في المباريات".

ووجه كولر في ختام تصريحاته رسالة للاعبيه قائلا "أطالبهم بالصبر والثقة في عمل الجهاز الفني، ومن جانبي أثق في كل اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق".