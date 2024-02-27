مديرة صندوق النقد الدولي: تم حل القضايا الأساسية بالبرنامج مع مصر والاتفاق خلال أسابيع

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي: "تم حل القضايا الأساسية فيما ما يخص بمراجعة برنامج قرض الصندوق مع مصر ونتوقع الاتفاق في غضون أسابيع"، بحسب ما ذكرته في مقابلة مع وكالة رويترز.

وأضافت جورجيفا، أن الصندوق سيزيد على الأرجح حجم البرنامج لمصر بسبب الصدمات الخارجية، واصفة المحادثات مع الحكومة المصرية بأنها "بناءة للغاية"، مردفة: "نريد أن نمهلهم الوقت لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية".

وذكرت جورجيفا، أن أغلب التأثير المباشر للحرب في غزة على مصر يتمثل في خفض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55- 60%، مؤكدة أن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره.

وأضافت أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو "علامة إيجابية للغاية"، في إشارة لصفقة مشروع رأس الحكمة.

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.

وأضافت أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية المجال "للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة".

وكان صندوق النقد الدولي خفض في يناير الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام الحالي إلى 2.9 %، بانخفاض 0.5% عن توقعاته في أكتوبر الماضي بسبب تأثيرات الحرب على غزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي إلى 3%.