هانيا الحمامي تصعد إلى نصف نهائي بطولة شيكاغو للإسكواش

نجحت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، في الصعود للدور نصف النهائي لبطولة شيكاغو للإسكواش، بعد تغلبها على تيني جيليس -المصنفة الـ6 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-4) (11-7) ، ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي"-المصنفة الثانية عالميًا- غدًا مع نوران جوهر المصنفة الثالثة عالمياً في مباراة النصف نهائي.

يأتي ذلك استكمالًا لمسيرة نجاح أبطال أندية وادى دجلة في تحقيق أداء قوي ببطولة شيكاغو للإسكواش، وتأهل 3 لاعبين للدور نصف النهائي للبطولة، ليصبح النادي الوحيد في العالم الذي يمثل بأكبر عدد في هذا الدور من البطولة، وذلك بفضل جهود الإدارة في إعداد أبطال الإسكواش فنيًا وبدنيًا على أعلى مستوى للفوز بالبطولات القارية والدولية، وذلك للحفاظ على ريادة مصر للعبة.

وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وانطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.

ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، وروان العربي، نور الطيب، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.