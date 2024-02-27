آبل تلغي مشروع تطوير سيارة كهربائية

ألغت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، مشروع تطوير سيارة كهربائية خاصة بها لتتخلى عن أحد أكثر المشروعات طموحا في تاريخ الشركة المنتجة لأجهزة كمبيوتر ماك والهاتف الذكي آيفون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول، إن الشركة أعلنت إلغاء المشروع بشكل داخلي وهو ما فاجأ حوالي 2000 موظف يعملون في مشروع تطوير السيارة الكهربائية، مضيفة أنه تم إبلاغ القرار لكل من جيف ويليامز مدير التشغيل في الشركة وكيفن لينس نائب الرئيس المسئول عن المشروع.

وأبلغ المسئولان العاملين في مشروع تطوير السيارة بأنه ستتم تصفيته تدريجيا في حين سيتم نقل الكثيرين من أعضاء فريق المشروع المعروفين باسم "مجموعة المشروعات الخاصة" للعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي تحت رئاسة جون جيانانريا.

وسيركز هؤلاء الموظفون في عملهم الجديد على مشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أصبحت أولوية متزايدة لدى آبل.

كما يضم فريق مشروع السيارة الكهربائية المئات من مهندسي المعدات ومصممي السيارات والذين قد يتم نقلهم إلى فرق عمل أخرى داخل آبل. كما سيتم الاستغناء عن عدد منهم لكن لم يتم تحديده بشكل دقيق.