وزيرة الخزانة الأمريكية: إسرائيل وافقت على تسليم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية؛ لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، مشيرة إلى أن «الأموال بدأت تتدفق».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، حثّت الوزيرة لأمريكية الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عما يسمى «إيرادات المقاصة» للسلطة الفلسطينية.

وفرضت واشنطن مؤخرا عقوبات على 4 إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف للمستوطنين، ووصفت يوم الجمعة للمرة الأولى توسيع إسرائيل للمستوطنات بأنه «يتعارض مع القانون الدولي».

وذكرت يلين، أنها حثت أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، في رسالة حديثة، على إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين، وتقليل الحواجز أمام التجارة داخل الضفة الغربية.

ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية الكشف عن نسخة من الرسالة، ولم تقدم تفاصيل بشأن موعد إرسالها.

وشددت الوزيرة الأمريكية على حيوية تلك الإجراءات لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأشارت إلى أن «الولايات المتحدة تعمل على الجانب الإنساني لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء، وإيصال المساعدات الإغاثية إلى حيث تشتد الحاجة إليها».

وأكدت تأييد بلادها لالتزامات البنك الدولي بتقديم مساعدات الأمن الغذائي الطارئة في غزة، والدعم الاقتصادي للضفة الغربية، وبرامج القروض الأخرى الجارية من قبل بنوك التنمية الإقليمية وصندوق النقد الدولي في مصر والأردن المجاورتين.

ولفتت إلى أن «واشنطن لم تشهد تأثيرا كبيرا للصراع على الاقتصاد العالمي، لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب»، قائلة إن بلادها بذلت جهودا لمكافحة تمويل حماس وردت على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.