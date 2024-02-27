ملك الأردن يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي للحد من تفاقم الوضع الكارثي في غزة

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الثلاثاء، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي، تناول اللقاء الجهود المكثفة التي يبذلها الأردن لمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها واستدامتها، للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، إذ أكد الملك ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري بهذا الشأن.

كما تم بحث الدور الإنساني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وحذر الملك في هذا السياق من خطورة وقف الدعم المقدم للوكالة، وتداعياته السلبية على غزة والضفة الغربية والأردن.

وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل توسيع التعاون في العديد من القطاعات.

وجرى بحث المشروعات التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، خاصة في مجال قطاع المياه، إذ ثمن الملك دعم الولايات المتحدة للمشروعات التنموية بالمملكة.

بدورها، أعربت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن تقديرها للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن للتخفيف من الوضع في غزة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز فرص التعاون بين الأردن والولايات المتحدة من خلال البناء على الشراكة الاستراتيجية المتينة التي تجمعهما.