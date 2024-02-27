إطلاق سراح عائلة إيطالية اختطفت في مالي قبل أكثر من 18 شهرا

أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح زوجين إيطاليين ونجلهما، بعد أكثر من عام ونصف العام من قيام جماعة جهادية باختطاف الثلاثة.

وكانت العائلة تعيش منذ عدة سنوات في مدينة كوتيالا جنوب شرق العاصمة المالية باماكو، عندما تم اختطافها في أيار/مايو 2022 من قبل جهاديين يعتقد أن لهم صلات بتنظيم القاعدة.

ووفقا للبيان، كانت العائلة الإيطالية تعيش وقت اختطافها، داخل مجتمع شهود يهوه.

وأضاف البيان، أن جهاز الاستخبارات الخارجية «أيس» ووزارة الخارجية في إيطاليا، عملا معا على إطلاق سراح العائلة.

يشار إلى أن شهود يهوه، يرفضون الثالوث المقدس ويؤمنون بحكم الله الواحد، الذي يسمونه يهوه. وتقول تعاليم مذهبهم إن جميع المؤسسات التي صنعها الإنسان، بما في ذلك الحكومات والدين المنظم، هي مؤسسات فاسدة بطبيعتها.