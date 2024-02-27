الهند: التحقيقات تحمل السائق ومدير المحطة مسئولية تحرك قطار بضائع لمسافة 75 كيلومترا دون قائد

أشارت التحقيقات الأولية، إلى مسئولية السائق ومدير المحطة عن حادث انطلاق قطار بضائع مؤلف من 53 عربة أول أمس الأحد بدون سائق، لمسافة أكثر من 70 كيلومترا على سرعة 90 كيلومترا في الساعة، من منطقة كاتوا في مدينة جامو بوسط الهند، إلى منطقة هوشياربور في البنجاب شمالي البلاد.

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية، اليوم الثلاثاء، إن تقرير التحقيق المشترك، الذي وقعه خمسة من كبار مسؤولي السكك الحديدية، سجل أقوال مختلف الأشخاص المتورطين في الحادث، ووصف تطور الأحداث، والتي أشارت إلى تقصير السائق ومدير محطة كاتوا في أداء الواجبات المناطة إليهما.

وكشف التقرير، أن السائق قال في إفادته إنه إلى جانب تثبيت المحرك وثلاث عربات للقطار باستخدام فرامل اليد، وضع أيضا إسفينين خشبيين أمام عجلات القاطرة حتى لا تتحرك.

وأضاف التقرير، أنه عندما توقف القطار في أوتشي باسي أجرى مدير المحطة المعني تفتيشا تم تسجيله بالفيديو تبين فيه أن مكابح اليد في العربات لم تكن في وضع الاستخدام.

وكشف أن مدير محطة كاتوا، الذي كان في الخدمة، لم يقم بتثبيت القطار بشكل صحيح من الساعة 0605 إلى الساعة 0710 صباحا.

وقال مسؤولو السكك الحديدية، إنه وفقا للمعايير كان ينبغي على مدير المحطة التحقق مما إذا كانت المكابح مستخدمة بشكل صحيح واتخاذ تدابير أخرى لضمان عدم تحركها.

وأشار التقرير، إلى أنه لم يكن هناك أحد على متن القطار من الساعة 6 حتى 0710 صباحا قبل أن يبدأ في التحرك من تلقاء نفسه بسبب الانحدار السفلي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرحلة المرعبة التي قام بها القطار واستمرت لأكثر من ساعة ونصف.